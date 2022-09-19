︎
.
نجح فريق طبي مصري في استخراج “إطار دراجة هوائية “من بطن طفل وإنقاذه من الموت المحقق، في واقعة مذهلة لا تصدق.
وفوجئ أطباء المستشفى التعليمي في شبين الكوم بمحافظة المنوفية، شمال القاهرة، بأسرة تستنجد بهم لإنقاذ طفلهم البالغ من العمر 12 عاما، حيث كان يلهو بدراجته الهوائية في شوارع قريته نشوان وسقط على الأرض، واخترق إطار القيادة بطنه محدثا بها إصابات بليغة وقاتلة.
وتم على الفور نقل الطفل لغرفة العمليات وإجراء عملية استكشاف للبطن وإجراء جراحة عاجلة، حيث تم استخراج “الإطار” المكسور داخل بطنه.
وقال الدكتور محمد فتحي طاحون، مدير المستشفى، إن حالة الطفل كانت حرجة جدا وسيئة للغاية بسبب الآلام الحادة والنزيف المستمر، وتم التعامل الفوري وعمل الفحوص والتحاليل اللازمة، مشيرا إلى أنه تم إنقاذ حياته وتحسنت حالته بشكل ملحوظ بعد ساعات من التدخل الجراحي.
وأضاف أن الطفل يخضع حاليا للملاحظة الطبية، وتجرى له كافة الرعاية اللازمة.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر في واقعة لا تصدق.. استخراج إطار دراجة هوائية من بطن طفل في دولة عربية (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.