شكرا لقرائتكم خبر عن المسحل يوجه رسالة للنصر بخصوص "تعليق" عقوبة حمدالله والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجه ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، رسائل عديدة بخصوص تطلع المنتخب السعودي إلى تحقيق كأس آسيا للشباب، بالإضافة إلى طموحات المنتخب الأول السعودي بكأس العالم، وتطورات القضايا المشتعلة في الدوري السعودي ومركز التحكيم.

المسحل يفجر تصريحات نارية

وأدلى ياسر المسحل بـ تصريحات صحفية لـ الشرق الأوسط، والتي ننقلها لكم فيما يلي..

أكد المسحل: "نحن أبطال آسيا للشباب، وطموحنا تجاوز التأهل، ونتطلع لتحقيق لقب بطولة كأس آسيا للشباب 2023، وأن نكون ضمن المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم".

وواصل: "اليوم المدربين الوطنيين أثبتوا جدراتهم في المنتخبات ويستحقون هذه الثقة لأنهم مميزين ونتائجهم تبرز ذلك.. وفي النهاية نشجع المدرب الوطني إذا كان جاهز ومتمكن لقيادة أي منتخب".

وعن المنتخب السعودي: "وجود رينارد في قيادة الأخضر منذ مرحلة التصفيات واستمرار عدد من اللاعبين منذ مونديال روسيا 2018 ستكون عوامل مهمة لنا".

وعن إمكانية ظهوره في المؤتمر الدوري لوزارة الرياضة: "دائمًا جاهزين ولدينا قناة إعلامية ونرحب بالاستفسارات والتساؤلات".

وبخصوص القضايا المشتعلة في الدوري السعودي وغضب جماهير بينما بسبب قضية حمد الله: "

في إشارة لجماهير النصر الغاضبى من قرار مركز التحكيم بتعليق عقوبة حمد الله بالقضية المعروفة بـ "التسجيلات".

النصر والاتحاد

وفي سياق آخر.. يقع النصر في مواجهة قوية أمام الاتحاد يوم الأحد 2 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2022/2023

وتبدأ إنطلاقة المباراة في الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.