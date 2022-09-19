25 طنًا من التمور هدية المملكة لبلغاريا

محمد بن مسعود - الدمام - سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول هدية المملكة لجمهورية بلغاريا المتضمنة 25 طنًا من التمور، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بلغاريا خالد كمال فقيه، ورئيس الصليب الأحمر البلغاري العضو الأكاديمي خريستو غريغوروف، وذلك في العاصمة صوفيا.
وأبدى رئيس الصليب الأحمر البلغاري شكره وامتنانه لما قدمته المملكة من مساعدات إنسانية قيمة لبلاده.
وتأتي الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لعدد من الدول الشقيقة والصديقة.
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