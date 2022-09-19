إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي »الفتاك» يبتعد بصدارة هدافي البريميرليج

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

يحلق النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الملقب بـ»الفتاك»، بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعدما سجل هدفًا خلال مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون، ضمن مواجهات الجولة الثامنة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووصل هالاند للهدف رقم 11 بقميص السيتي، خلال منافسات الموسم الجاري، ليبتعد بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بفارق 5 أهداف عن هاري كين والصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم فولهام أقرب ملاحقيه.

كما سجل الكوري الجنوبي سون هيونج مين، لاعب توتنهام ثلاثة أهداف هاتريك في مرمى ليستر سيتي، ساهم بها في فوز فريقه على ليستر بنتيجة 6-2.

وتمكن النرويجي من تسجيل 11 هدفا، من 7 مباريات، منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي من بوروسيا دورتموند الألماني.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كتالي:

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إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 11 هدفا.

هاري كين، توتنهام، 6 أهداف.

ألكسندر ميتروفيتش، فولهام، 6 أهداف

إيفان توني، برينتفورد، 5 أهداف.

رودريجو، ليدز يونايتد، 4 أهداف.

ماك اليستير، برايتون، 4 أهداف.

ويلفريد زاها، كريستال بالاس، 4 أهداف.

روبرتو فيرمينو، ليفربول، 3 أهداف.

جابرييل جيسوس، آرسنال، 3 أهداف.

باسكال جروس، برايتون، 3 أهداف.

ماركوس راشفورد، مانشستر يونايتد، 3 أهداف.

رحيم ستيرلينج، تشيلسي، 3 أهداف.

لويس دياز، ليفربول، 3 أهداف.

جابرييل مارتينيلي، آرسنال، 3 أهداف.

مارتن أوديجارد، آرسنال، 3 أهداف.

محمد صلاح، ليفربول، هدفان.