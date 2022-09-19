فوز الكبار وتألق الأجانب.. أبرز ملامح الجولة الرابعة بدوري روشن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

انتهت منافسات الجولة الرابعة بدوري روشن السعودي للمحترفين، بتواجد فريق الشباب وخلفه الهلال في صدارة الترتيب برصيد 12 نقطة، بينما ظل الباطن في المركز الأخير بدون نقاط.

ونجح كل من الشباب والهلال فقط في تحقيق الفوز في الأربع مباريات الأولى حتى الآن.

وشهدت الجولة الرابعة العديد من الأحداث والأرقام التي تحققت ورصدها كالتالي:

تفوق الأجانب

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شهدت الجولة الرابعة تسجيل اللاعبون الأجانب 14 هدفا، مقابل 3 فقط للمحليين، وحضر هدف عكسي وحيد عن طريق الكرواتي أنتوليتش في مرمى فريقه ضمك، لصالح التعاون.

وكان للاعبين المحليين النصيب الأكبر من صناعة الأهداف.

المعيوف التاريخي

دوّن حارس مرمى الهلال، عبدالله المعيوف، اسمه في تاريخ دوري المحترفين عقب الفوز أمام الوحدة.

ووصل المعيوف إلى المباراة رقم 70 بشباك نظيفة كأول حارس في تاريخ دوري المحترفين يحقق هذا الرقم.

وتُعد هذه هي المباراة الرابعة على التوالي التي يحافظ خلالها المعيوف على نظافة شباكه كأول حارس هلالي يخرج بشباك نظيفة في 4 مباريات متتالية ببداية الدوري.

ويُعد المعيوف بجانب حارس الشباب الكوري كيم، وحارس الاتحاد البرازيلي جروهي، الحراس الوحيدين الذين لم يُسجل في شباكهم أي هدف في أول 4 جولات بدوري روشن للمحترفين.

النصر يرسخ العقدة

تخطى فريق النصر عقبة الباطن برباعية نظيفة، لتصبح المرة الثالثة التي يسجل فيها النصر رباعية في شباك الباطن.

ورسخ النصر العقدة للباطن، بعدما فاز عليه عقب صعوده لدوري المحترفين في مباراة الدور الأول بموسم 2016-2017 برباعية نظيفة، كما فاز الفريق الأصفر للمرة السابعة تواليا على الباطن بدوري المحترفين، والرابعة بملعب الحفر.

حمدالله الأسرع

دوّن المحترف المغربي بصفوف نادي الاتحاد، اسمه بتاريخ دوري المحترفين عقب هدفيه في مرمى الخليج.

وأصبح حمدالله أسرع لاعب يصل إلى هدفه رقم 90 في دوري المحترفين خلال 89 مباراة خاضها بقميصي النصر والاتحاد.

رقم مميز لمدرب الشباب

اصبح المدير الفني للشباب، الإسباني فيسنتي مورينو، أول مدرب في تاريخ الشباب يحقق الفوز ويحافظ على نظافة شباكه في أول 4 جولات بالدوري السعودي للمحترفين، بعدما تخطى عقبة العدالة بهدف دون رد.

رقم قياسي لدياز

حقق مدرب الهلال رامون دياز رقما قياسيا ، بعدما وصل إلى الفوز العاشر على التوالي في دوري المحترفين السعودي، عقب تخطي عقبة الوحدة بنتيجة 3-0.

ولم يتلقي دياز أي خسارة، منذ السقوط أمام الفيحاء بهدف نظيف خارج أرضه على ملعب المجمعة قبل 4 أشهر من الموسم الماضي.

صراع الهدافين يشتعل

يحتل محترف الشباب صدارة هدافي الدوري لاعب الشباب كارلوس جونيور برصيد 4 أهداف، وخلفه زميله في الفريق كريستيان جوانكا بـ 3 أهداف، بالتساوي مع لاعبي الهلال موسى ماريغا وإيغالو.

وبات محترف الشباب كارلوس جونيور أول لاعب في الشباب يسجل في أول 4 مباريات دوري المحترفين.