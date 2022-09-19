“التجارة”: بيع وعرض العَلم السعودي وصور القيادة نظامي وليست فيه مخالفات

محمد بن مسعود - الدمام - جدّد المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، ما شدّدت عليه الوزارة من منعٍ لاستخدام عَلم الدولة وشعارها “لفظ الجلالة وكلمة التوحيد” وصور القيادة والمسؤولين وأسمائهم على المنتجات التجارية في الأوقات كافة بما فيها اليوم الوطني. وأوضح “الحسين”، عبر حسابه على “تويتر”، أن المخالفات الممنوعة هي وضع الأعلام والصور على المنتجات “التي قد تُمتهن” ويتم التخلص منها بشكلٍ سلبي، أما بيع وعرض العَلم السعودي، وصور القيادة، فهو نظامي ولا تُوجد به مخالفات. وبيّن “الحسين” أن هناك دليلاً معتمداً لهوية اليوم الوطني، على الرابط: https://nd.gea.gov.sa/. وكانت وزارة التجارة قد أكّدت منع استخدام عَلم الدولة وشعارها “لفظ الجلالة وكلمة التوحيد “وصور القيادة والمسؤولين وأسمائهم على المنتجات التجارية في الأوقات كافة بما فيها اليوم الوطني، فيما شدّدت على أن الفرق الرقابية تنفّذ جولات على الأسواق كافة في مناطق المملكة، لضبط المخالفات في الأسواق والمتاجر الإلكترونية.

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