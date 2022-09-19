قد يؤدي للإدمان.. استشاري أمراض قلب يحذر من الإسراف في تناول المسكنات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

يلجأ الكثيرون إلى تناول أنواع مختلفة من الأدوية المسكنة التي تساعد في تخفيف الألم والالتهابات، ولكن يجب الانتباه إلى مخاطر الإفراط في تناول الأدوية المسكنة، حيث يحذر الأطباء من الإسراف في تناولها بصفة مستمرة، تصل إلى حد منع بعض الفئات من تناول في المطلق إلا تحت إشراف طبي، كما يحذر المختصون من استخدام أنواع بعينها من المسكنات في المطلق إلا بناء على تصريح من الطبيب المختص.

استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية قال إن مخاطر الإسراف في تناول المسكنات كثيرة على أجهزة الجسم، ومن أبرزها مشكلات في الجهاز الهضمي والكلي، موضحا أن الإسراف في استعمال المسكنات من الممكن أن يؤدي إلى الإصابة بالتهابات في الجهاز الهضمي وقرحة المعدة، ومن الممكن أيضا أن يتسبب في حدوث الفشل الكلوي.

وأضاف أن هناك مسكنات قوية للألم وتعطى للأمراض المزمنة ومرضى السرطان وللحالات التي لا تستجيب للمسكنات العادية، مبينا أنها مستحضرات مشتقات الأفيون، وهي مدرجة بالجدول من بينها ترامادول والمورفين، ويمنع تداولها ولا تصرف إلا بروشتة طبية معتمدة لأن الإسراف في تعاطيها يؤدي للإدمان.

ونصح بالابتعاد قدر الإمكان عن تناول المسكنات واستعمالها فقط عند الضرورة القصوى وتحت إشراف طبي، وكذلك عدم تجاوز الجرعات العلاجية المقررة والمدة الزمنية، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يستعمل الشخص عند الضرورة مسكنات «باراسيتاموال» على ألا يتجاوز الجرعة اليومية المحددة منه، منوها إلى أن الجرعة اليومية منه 4 جرامات للبالغين.

أما المرأة الحامل والمرضعة فعليها ألا تتناول المسكنات إلا بعد استشارة الطبيب، ليصف لها نوعا مناسبا، أما مرضى الضغط فعند الإفراط في تناول المسكنات فسيكون من الصعوبة ضبط الضغط لديهم بسبب هذه الأدوية.