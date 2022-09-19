شاهد.. مختص يكشف أهمية موقع المؤشر الإيجاري في اختيار أنسب أسعار الشقق

محمد بن مسعود - الدمام - كشف المختص في مجال التقنية فيصل السيف، عن أهمية موقع المؤشر الإيجاري الإلكتروني في سكني والذي يمكن من خلاله اختيار أنسب أسعار الشقق.

وقال إن المؤشر الإيجاري هو موقع مجاني يمكن من خلاله البحث في المدن والأحياء التابعة لها، حيث يمكن معرفة متوسط الأسعار والنطاق السعري للشقق والفلل والأنواع التابعة لهم، وأيضا متوسط سعر المتر التجاري.

وأشار إلى إمكانية المقارنة السعرية للشقق والفلل في عدة أحياء، لاتخاذ القرار المناسب، بالإضافة إلى مؤشر بياني يظهر مقارنة الأسعار خلال السنة في المنطقة.

استخدام البحث الذكي

ولفت إلى إمكانية استخدام البحث الذكي، حيث يتم البحث بالسعر، وفقا للميزانية. بالإضافة إلى وجود قائمة بأسماء الوسطاء العقاريين.

وأضاف أن جميع البيانات موثوق بها وبإشراف جهات حكومية، مثل إيجار ومنصة سكني.

ويشهد السوق العقاري في المملكة حالة من التذبذب خلال الفترة الأخيرة، وسط توقعات بحدوث انخفاضات خلال الفترة المقبلة.

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