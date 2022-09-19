“بايدن”: لم أقرر الترشح مجدداً لولاية رئاسية ثانية حتى الآن

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رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن، حسم مسألة ترشحه مجدداً للرئاسة الأمريكية التي ستُجرى عام 2024.

وقال بايدن، إنه لم يقرر بعد إذا كان سيترشح لولاية رئاسية ثانية عام 2024، مضيفاً: “هل هو قرار نهائي بأنني سأترشح مجدداً؟ يبقى أن نرى ذلك”.

ونوه إلى أن القوات الأمريكية ستدافع عن تايوان في حال تعرضها لغزو صيني، قائلاً: ” “نعم سندافع عن تايوان إذا حدث في الواقع هجوم غير مسبوق”.



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Source akhbaar24

