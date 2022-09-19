︎ . المناطق_الرياض نظمت أمانة منطقة الرياض، جولة في حي الفلاح بمدينة الرياض لإجراء لقاءات مع الأهالي لجمع المقترحات والملاحظات حول المبادرات الخاصة بها. وأوضحت الأمانة، أن تلك الجولة تهدف إلى تفعيل المشاركة المجتمعية في مدينة الرياض. ونوهت إلى أن الفرق المعنية عملت على الاستماع لمقترحات وملاحظات الأهالي حول مبادرة أنسنة المجاورات السكنية ودورها في جعل الحي بيئة نابضة بالحياة. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر “أمانة الرياض” تجمع مقترحات أهالي حي الفلاح حول مبادرة أنسنة المجاورات السكنية (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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