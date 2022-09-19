فوائد الضحك الجسدية والنفسية والاجتماعية

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تتعدد فوائد الضحك التي تعود بالنفع على الصحة الجسدية والنفسية والاجتماعية للفرد، مما يساعد على تخطي الأوقات والمواقف الصعبة وتقليل القلق والاكتئاب، وفي هذا المقال سنتعرف بالتفصيل عن أبرز هذه الفوائد.

فوائد الضحك للصحة الجسدية

يوجد عدد متنوع من الفوائد التي تؤثر على صحة الجسد ومنها:

1. فوائد الضحك للقلب

يساعد الضحك على تعزيز صحة القلب، لقدرته على استرخاء العضلات وتحسين التنفس والدورة الدموية بالجسم، بالإضافة إلى زيادة معدل ضربات القلب وخفض نسبة ضغط الدم.

2. تسكين الألم

يساعد الضحك على التقليل من الشعور بالألم، لقدرته على إنتاج الجسم للمسكنات الطبيعية للألم مثل هرمون الإندروفين.

3. فوائد الضحك قبل النوم

أشارت الكثير من الأبحاث إلى قدرة الضحك الشديد قبل النوم على تحسين جودة النوم والمساعدة على النوم بعمق.

4. تعزيز مناعة الجسم

يساعد الضحك الشديد على تعزيز صحة الجهاز المناعي، وذلك من خلال زيادة إنتاج الأجسام المضادة مما يساهم في التقليل من خطر الإصابة بالأمراض المختلفة.

5. تنشيط أعضاء الجسم المختلفة

يساعد الضحك على زيادة استنشاق الهواء الغني بالأكسجين، مما يساهم في تعزيز صحة الرئة والعضلات ويزيد من إفراز هرمون الإندروفين.

فوائد الضحك للصحة النفسية

نذكر فيما يلي بعض الفوائد التي تدعم الصحة النفسية للفرد عند الضحك الشديد ومنها:

1. التقليل من الضغط العصبي

يساعد الضحك على التقليل من إفراز هرمون الكورتيزول المرتبط بالشعور بالقلق والتوتر الشديد، وذلك لأن إفراز هذا الهرمون عند زيادة الضغط العصبي يتسبب في التأثير السلبي على مناعة الجسم. كما يساعد الضحك ومشاهدة الأعمال الكوميدية على مساعدة الشخص على الانفصال عن الهموم والمشاكل اليومية جزئيًا، وقد يساهم ذلك في تغيير منظور الفرد للهموم والمشكلات بمنظور آخر والتفكير الإيجابي في كيفية حلها، والنظر للمشاكل على أنها فرص وتحديات يمكن التعلم منها.

2. تحسين الذاكرة

ركزت إحدى الدراسات على العلاقة بين استخدام الحس الفكاهي وبين نقل الأخبار المتعلقة بالسياسة، ووجد الباحثون أن الأشخاص يتذكرون ويتداولون هذه النوعية من الأخبار عند استخدام الكوميديا كوسيلة لنقل الأخبار.

فوائد الضحك للحياة الاجتماعية

عندما نشارك الضحك مع العائلة والأصدقاء وزملاء العمل، تزيد سعادة الفرد وتؤثر إيجابيًا على حضوره وتسهيل إنجاز المهام المطلوبة منه في العمل، ونذكر فيما يلي بعض فوائد الضحك للحياة الاجتماعية للفرد:

1. فوائد الضحك في العمل

لا يوجد أفضل من الضحكة التي نتشاركها مع الآخرين، والتي تعتبر أفضل ما نتذكره عند التعامل مع الأشخاص سواء في المنزل أو مع الأصدقاء أو زملاء العمل، بما يساعد على تكوين الصداقات واجتياز الأمور الصعبة بسهولة.

2. زيادة الإيجابية

يساعد مشاركة النكات ومقاطع الفيديوهات والمنشورات المضحكة على مواقع التواصل الاجتماعي بين الأشخاص، على زيادة الإيجابية في الحديث بينهم، كما يساعد استخدام الحس الفكاهي أثناء الخلافات على كسر الحواجز وتجاوز المشكلات بسهولة.

3. الرضا عن النفس

في بعض الأحيان قد يلجأ الفرد للضحك على مشاكله للتخفيف من حدة التوتر والضغط العصبي الذي يشعر به، وعند فعل ذلك يشعر الشخص بالرضا عن نفسه وأنه ممتن لكل ما يحدث في حياته من إيجابيات وسلبيات، وعند الشعور بالرضا عن النفس ينعكس ذلك على سهولة التعامل مع الآخرين.

وبعد التعرف إلى فوائد الضحك المتعددة، لا يوجد أفضل من الأوقات التي نتشارك فيها الضحك مع أحبائنا مما يسهل علينا تجاوز صعوبات الحياة.





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Source akhbaar24

