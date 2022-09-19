مستجدات الغـزو الروسي.. موسكو تشن هجمات جديدة و”زيلينسكي” يواصل التحدي

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شنت القوات الروسية هجمات جديدة على عدة مناطق أوكرانية رداً على التقدم الميداني الذي حققته القوات الأوكرانية خلال الأيام الماضية تحديداً في مناطق الشرق، حيث تزامن ذلك مع مواصلة سكان بلدة إيزيوم البحث عن أقاربهم القـتلى في مقبرة في منطقة غابات اكتُشفت الأسبوع الماضي.

أوكرانيا تصد هجمات روسية

أكدت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية صدت هجمات شنتها القوات الروسية في مناطق بخاركيف في الشرق وخيرسون في الجنوب، لافتةً إلى أن أوكرانيا تشن هجمات مضادة هذا الشهر وكذلك في أنحاء من دونيتسك في جنوب شرق البلاد.

وتعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمواصلة القتـال، مبيناً أنه لن يكون هناك تهدئة وهناك استعدادات للسلسلة المقبلة التي تهدف إلى تحرير كامل الأراضي الأوكرانية.

بريطانيا تحذر من تصعيد روسي محتمل

شددت وزارة الدفاع البريطانية، على أن روسيا صعدت ضـرباتها الجوية للبنية التحتية المدنية، والتي أصابت أهدافا منها شبكة كهرباء وسد خلال الأيام السبعة الماضية.

ولفتت إلى أنها في الوقت الذي تواجه فيه انتكاسات على الخطوط الأمامية من المحتمل أن تكون روسيا قد وسعت نطاق المواقع التي تستعد لضـربها في محاولة لإضعاف معنويات الشعب والحكومة في أوكرانيا مباشرة.

بايدن: أوكرانيا لا تخسر الحـرب

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن أوكرانيا لا تخسر الحـرب وتحقق مكاسب في مناطق معينة في رده على آخر التطورات الميدانية.

ونوه إلى أن رد بلاده على روسيا في حال استعملت الأسلحـة النووية في أوكرانيا سيكون بنفس حجم أفعال موسكو، حيث جاء حديث الرئيس الأمريكي رداً على سؤال بشأن احتمال لجوء بوتين إلى أسلحـة كيميائية أو أخرى تكتيكية نووية.



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Source akhbaar24

