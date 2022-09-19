شكرا لقرائتكم خبر عن بالرغم من قلة مشاركته مع الشباب.. سر استدعاء باهبري إلى قائمة المنتخب السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يخوض الجناح السعودي هتان باهبري لاعب الشباب الحالي، والسابق للهلال مسكر المنتخب الاخضر بعد استعدعاؤه من جانب المدرب الفرنسي هيرفي ريتنارد بالرغم من الفترة الصعبة التي يحظى بها اللاعب مع الشباب في الوقت الحالي.

سر استدعاء باهبري إلى المنتخب السعودي

ويتساءل العديد في الشارع الرياضي السعودي عن سر تواجد باهبري في قائمة المنتخب السعودي بالمعسكر الحالي بالرغم من قلة مشاركته مع الشباب بعد الصفقات المدوية التي أحرزها متصدر الدوري في مركزه.

وأكدت العديد من من الأنباء على أن اللاعب يحظى بثقة عالية من المدرب الفرنسي رينارد، مما دفعه لاستعداؤه إلى قائمة الأخضر التي تواجه الإكوادور والولايات المتحدة تجريبيًا، ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي كلا المباراتين الوديتين، على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.

استعدادات نارية من الاخضر

وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية على "ملعب منتجع لافينكا"، تحت إشراف المدير الفني هيرفي رينارد أمس الأحد

وبدأت الحصة التدريبية للأخضر بتمارين الإحماء، ثم بعد ذلك تمرين التمرير والاستحواذ، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

ومن المقرر أن يواصل المنتخب السعودي اليوم الاثنين، استعداداته بحصة تدريبية تبدأ في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت إسبانيا، على "ملعب لافينكا".