شكرا لقرائتكم خبر عن صالح المحمدي يحسم حقيقة اقترابه من تدريب أهلي جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تداولت العديد من التقارير الصحفية السعودية في الأيام القليلة الماضية، والتي أشارت إلى اقتراب صالح المحمدي، "المدير الفني للمنتخب السعودي للشباب" من تدريبه نادي أهلي جدة خلال الفترة القادمة.

المحمدي يُعلق على حقيقة اقترابه من تدريب أهلي جدة

وعلق المحمدي لـ " الشرق الأوسط" على حقيقة اقترابه من تدريب أهلي جدة، الذي يلعب في دوري يلو بالموسم الجاري بعدما هبط من دوري المحترفين 2021/2022 باحتلاله المركز الـ 15 برصيد 32 نقطة فقط لا غير.

ويستعرض لكم موقع "السعودية سبورت" فيما يلي تصريحات المحمدي بشأن تدريبه لأهلي جدة، والتي جاءت كالتالي..

أكد صالح المحمدي: "أنا مستمر مع المنتخب الوطني، وطموحنا التأهل لكأس العالم للشباب، بعدما تأهلنا إلى بطولة كأس آسيا المقبل للشباب 2023".

وواصل: "نحن مرتبطين مع المنتخب الوطني، ولدينا استحققات مقبلة في نهائيات كأس آسيا، وهذا المنتخب يحتاج إلى عمل تراكمي من أجل خدمة الكرة السعودية".

وشدد: "تصفيات كأس آسيا للشباب لم تكن سهلة، وفرق المجموعة قوية وكذلك تقارب المباريات شكل ضغطًا كبيرًا على اللاعبين".

موعد مباراة الأهلي وجدة القادمة في دوري يلو السعودي

وفي سياق منفصل يقع الأهلي في ديربي ناري أمام جدة، يوم الأربعاء الموافق 5 من أكتوبر القادم، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري يلو السعودي للمحترفين 2022/2023.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في الساعة السابعة والربع بتوقيت القاهرة، الثامنة والربع بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والربع بتوقيت أبو ظبي.

تعرف على موقف أهلي جدة في جدول ترتيب دوري يلو 2022/2023

يقع الأهلي في المركز السادس من جدول ترتيب دوري يلو برصيد 8 نقاط، وجاء ذلك بعدما حقق فوزين وتعادلين وخسارة وحيدة منذ انطلاق النسخة الجديدة من الدوري السعودي بالدرجة الأولى 2022/2023.