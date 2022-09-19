اليابان.. أكثر من 90 ألف شخص تتجاوز أعمارهم 100 عام

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت وزارة الصحة والعمل والرفاهية في اليابان، أنه ولأول مرة، تجاوز عدد اليابانيين الذين تزيد أعمارهم عن 100 عام، 90 ألف شخص وغالبيتهم من النساء
وفي اليابان يوجد يوم يدعى “احترام الشيخوخة” يتم الاحتفال به يوم الإثنين، وقد تم الإعلان فيه أن هناك 90526 مواطنا يابانيا تجاوز عمرهم 100 عام، ما يزيد بأكثر من أربعة آلاف عما هو عليه العام الماضي.
وقد حطمت اليابان الأرقام القياسية في عدد المعمرين بها على مدار 52 عاما، لكن مؤشر 90 ألف شخص معمّر قد تجاوزته البلاد للمرة الأولى.
وفي عام 1970، كان هناك 310 أشخاص معمرين فقط. وبلغ عددهم الآن 90 ألفا، وتشكل النساء منهم 88٪، أي ما يزيد عن 80 ألفا، أما عدد الرجال المعمرين فهناك ما يزيد قليلا عن 10000 رجل معمّر.
وتعد اليابانية فوسا تاتسومي، البالغة من العمر 115 عاما، أكبر المعمّرات اليابانيات سنا، وهي من محافظة أوساكا اليابانية، أما أكبر رجل معمر سنا فهو شيجيو ناكامورا.
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