بايدن: أوكرانيا لن تخسر الحرب وسندافع عن تايوان في حال الغزو الصيني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن أوكرانيا لا تخسر الحرب ضد روسيا بل تحقق انتصارات في مناطق عدة.وأضاف الرئيس الأمريكي بايدن، في تصريحات قبل قليل، أن القوات الأميركية ستدافع عن تايوان في حالة حدوث غزو صيني.

وفي وقت سابق، أوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن بلاده، لا تملك دليلا على تزويد الصين روسيا بالأسلحة، في مؤشر إلى محاولة بايدن لتهدئة حدة التوتر مع الصين.

وتابع بايدن، إنه بحسب اعتقاده لا يمر العالم حاليا بحرب باردة جديدة وأكثر تعقيدا من سابقتها، نافيا وجود دليل إرسال الصين الأسلحة إلى روسيا.

وعلق بايدن على الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، بمقابلة مع شبكة “سي بي إس”: قائلاً “لا أعتقد أنها حرب باردة جديدة وأكثر تعقيدا”.

وقال الرئيس الأمريكي: “عندما سافر بوتين إلى بكين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين، بعد ذلك بوقت قصير، اتصلت برئيس جمهورية الصين الشعبية، وقلت “إذا كنت تعتقد أن الأمريكيين وغيرهم سيستمرون في الاستثمار في الصين، بالنظر إلى انتهاكك للعقوبات التي تم فرضها على روسيا، أعتقد أنك ترتكب خطأً فادحا، لكن القرار قرارك”.

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وختم الرئيس الأمريكي جو بايدن بقوله “حتى الآن لا يوجد دليل على أنهم يرسلون أسلحة أو أي شيء آخر إلى روسيا”.