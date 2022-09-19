محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الباحة أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الإثنين تنبيها بشأن حالة الطقس في منطقة الباحة خلال الساعات القليلة المقبلة. وتوقع المركز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، بمشيئة الله، استمرار الحالة الأمطار الرعدية مع تأثيرات مصاحبة عبارة عن نشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة على منطقة الباحة: (الحجرة ـ المخواة ـ فرعة غامد ـ الزناد ـ قلوة). كما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تنتهي الحالة الجوية بمشيئة الله اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة مساء.

كانت هذه تفاصيل خبر تحذير من الأرصاد على منطقة الباحة: أمطار رعدية حتى هذه الساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.