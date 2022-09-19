الأخضر يدشن تدريباته في معسكر أليكانتي استعدادًا لمواجهة الإكوادور

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات دشن المنتخب الوطني مساء أمس الأحد، تدريباته في مدينة أليكانتي الإسبانية والتي تحتضن معكسر الأخضر، وذلك في المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس العالم «قطر 2022». ومن المقرر أن يخوض الأخضر خلال المرحلة الثانية من فترة الإعداد مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب الإكوادوريوم 23 سبتمبر الجاري، بينما ستكون الثانية أمام منتخب أمريكا يوم 27 من الشهر نفسه، وستلعب كلا المباراتين الوديتين على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا. وأجرى لاعبو المنتخب الوطني تدريباتهم الجماعية على ملعب منتجع لافينكا تحت إشراف الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للصقور الخضراء. وبدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير والاستحواذ بعدها أجريت مباريات مصغرة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة، ومن المقرر أن يستأنف الأخضر تدريباته الجماعية صباح اليوم الاثنين. أخبار قد تهمك

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