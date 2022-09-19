دراسة تكشف عدد الخطوات التي تقي من الأمراض الخطيرة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات وجد علماء من جامعة سيدني وجنوب الدنمارك، أن 10 آلاف خطوة في اليوم بالفعل وسيلة مهمة للوصول إلى نتائج صحية مرضية، علماً أن مدى السرعة التي نمشي بها يمكن أن يكون بالأهمية ذاتها

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