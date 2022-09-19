9 إرشادات لتخزين المبيدات بطريقة سليمة للوقاية من الآفات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

قدمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مجموعة من الإرشادات لتخزين المبيدات بطريقة سليمة من أجل المُساهمة في الوقاية من الآفات.

وأوضحت الهيئة، أن قائمة الإرشادات تتضمن التأكد من أن عبوة المُبيد مغلقة بإحكام، والحذر من تخرينه في مكان مُخصص للجلوس أو النوم، مع التخزين في مكان آمن لا يصل إليه الأطفال والحيوانات الأليفة.

ولفتت إلى أنه يجب تخزين المبيدات بعيداً عن اللهب المكشوف، وكذلك وضعه بعيداً عن كل أنواع الأغذية بما في ذلك طعام الحيوانات، والتخزين بعيداً عن ضوء الشمس المباشر.

ونوهت إلى أنه يُنصح بحفظ المبيدات في عبوته الأصلية ولا تعاد تعبئته في عبوة أخرى، على أن يكون مكان التخزين ذا تهوية جيدة، كما يجب مراعاة تاريخ انتهاء الصلاحية عند استخدام المبيدات.

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