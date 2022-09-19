السعوديه احتفال الغشيري وقستي بزواج عبيد

محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الموظف بوزارة الحج والعمرة (والإعلام سابقاً) الزميل محمد عبيد الغشيري بزفاف نجله عبيد إلى ابنة كمال محمد قستي، في إحدى قاعات الاحتفالات بجدة، حضر الحفل عدد من المسؤولين والأعيان ولفيف من الأقارب الذين قدموا التهاني والتبريكات للعريس ووالده بهذه المناسبة.

وعبّر العريس عبيد عن سعادته الغامرة بتوديعه حياة العزوبية، سائلاً الله التوفيق في حياته القادمة.