شكرا لقرائتكم خبر عن حال الفوز على النصر.. مكافآت مالية ضخمة تنتظر لاعبي الاتحاد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجر تقرير صحفي في الساعات الأولى من اليوم الاثنين الموافق 19 من سبتمبر الجاري، عن قرار جديد اتخذته إدارة نادي الاتحاد السعودي في حال الفوز على النصر في المباراة المرتقبة التي تجمع الطرفين بمنافسات دوري روشن.

الاتحاد يضاعف مكافأة الفوز على النصر بـ خمس مرات

ووفقًا للمعلومات الواردة من جانب صحيفة الاقتصادية، فإن إدارة العميد قررت مُضاعفة مكافأة الفوز على الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر، 5 مرات.

رفع مكافأة الفوز في أي مباراة بدوري روشن السعودي للمحترفين 2022/2023

ورفع مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، المكافآت المالية التي يحصل عليها كل لاعب من الفريق الأول لكرة القدم، في حال الفوز في أي مباراة بدوري روشن إلى 10 آلاف ريال.

مؤكدة أن مكافأة الفوز في المباريات الكبرى، مثل الكلاسيكو وغيرها من القمم ستتضاعف 5 مرات، لتصل إلى 50 ألف ريال سعودي.

موعد كلاسيكو النصر والاتحاد

في سياق آخر من المقرر أن يقع العميد ضيفًا على النصر في ملعب مرسول بارك مساء الأحد الموافق 2 من أكتوبر القادم.

على أن تبدأ المباراة في الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

الجدير بالذكر يقع الاتحاد ثالثًا لدوري روشن السعودي للمحترفين 2022/2023 برصيد 10 نقاط، بينما يقع النصر في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن منافسه، برصيد 9 نقاط.