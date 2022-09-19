شكرا لقرائتكم خبر عن الرائد يتخذ إجراء قانوني جديد ضد "حمدالله" والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فاجئ نادي الرائد السعودي الشارع الرياضي في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين الموافق 19 من سبتمبر الجاري، أثار فهد المطوع، رئيس نادي الرائد، منذ قليل، في معلنًا عن إجراءات قانونية آخري ينوي اتخاذها ضد مشاركة عبد الرزاق حمد الله، في المباراة التي جمعت الفريقين بدوري روشن.

نتيجة مباراة الاتحاد والرائد في دوري روشن السعودي

ونجح الاتحاد في الفوز على الرائد بصعوبة بالغة، بعد رأسية من المدفع المصري أحمد حجازي حسمت الثلاث نقاط لصالح عميد القارة الآسيوية.

الرائد يُفاجئ الشارع السعودي في قضية حمد الله

قدم الرائد اعتراض رسمي على مشاركة حمد الله، مشيرًا إلى خطأ في إجراءات مركز التحكيم الرياضي السعودي، بعدما قادم الاتحاد بالاستئناف ضد قرارات لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

مما دفع الرائد إلى تقديم، احتجاجًا رسميًا في لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد عبد الرزاق حمد الله ونادي الاتحاد، والذي تم رفضه بشكل قاطع.

مستجدات نارية في قضية الرائد ضد الاتحاد وحمدالله

وفجر فهد المطوع، رئيس الرائد، عبر قنوات "SSC" الرياضية تصريحات مثيرة مؤكدًا على أن شكوى الرائد ضد الاتحاد بشأن عبد الرزاق حمد الله، تزال مستمرة.

مشيرًا إلى أن الرائد لديه إجراءات قانونية عديدة، سيعمل على اتخاذها من أجل الفوز بـ قضية عبد الرزاق حمد الله.

الجدير بالذكر أوقفت لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله عن ممارسة كرة القدم، لمدة 4 أشهر كاملة، بسبب قضية "التسجيلات مع النصر".