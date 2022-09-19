شكرا لقرائتكم خبر عن المنافس والموعد.. تفاصيل "ودية" الاتحاد القادمة قبل كلاسيكو النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حسم نادي الاتحاد السعودي صباح اليوم الإثنين الموافق 19 سبتمبر الجاري، موقفه النهائي من خوض مباراة ودية، قبل المباراة المرتقبة أمام النصر في منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2022/2023.

الاتحاد يخوض لقاء "ودي" قبل مواجهة النصر

وأكد الصحفي محمد البركاتي من "المدينة"، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، إلى أن الاتحاد قرر مواجهة نادي جدة، على أن تقام المباراة يوم الإثنين المقبل، لبلوغ الاستعدادات التامة قبل موقعة النصر.

وفي ذات السياق.. يتغيب عن صفوف العميد "7" لاعبين بسبب استدعاء وطني، هم: أحمد حجازي، طارق حامد، عوض الناشري، هارون كمارا، أحمد بامسعود وزكريا هوساوي.

كل ما يخص مباراة النصر والاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي للمحترفين 2022/2023

نستعرض لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" فيما يلي أبرز المعلومات بخصوص مباراة النصر والاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك يأتي كالتالي..

موعد مباراة النصر والاتحاد

من المقرر أن يقع الاتحاد ضيفًا على النصر مساء الأحد الموافق 2 من أكتوبر القادم، في ختام منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لـ كلاسيكو النصر والاتحاد في دوري روشن

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية جميع مجريات اللقاء الذي يجمع بين الاتحاد والنصر، وكذلك جميع مباريات البطولة بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

الجدير بالذكر يقع الاتحاد في المركز الثالث من جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 10نقاط، بفارق نقطة واحدة فقط عن النصر الذي يقع في الرابع برصيد 9 نقاط.