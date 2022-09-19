اخبار الرياضه السعوديه «المناورات» تجهّز الصقور الخضر لودية الإكوادور

وشدد رينارد على ضرورة الاستفادة من المعسكر الحالي، من خلال التجهيز بشكل فني ولياقي قبل خوض المباراتين الوديتين؛ الأولى أمام الإكوادور يوم (الجمعة) القادم، والثانية ضد أمريكا (الثلاثاء) 27 سبتمبر الجاري.
واستهل مدرب الأخضر مران أمس (الأحد) بالتركيز على الجانب اللياقي والتمارين المتنوعة، وسيبدأ اليوم (الإثنين) إجراء المناورات الكروية من أجل الاستقرار على العناصر الأساسية التي سيخوض بها اللقاء الودي الأول أمام الإكوادور عند الساعة (9:00) مساء على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا. وتشهد التدريبات روحاً معنوية عالية من اللاعبين من أجل الظهور فنياً بشكل مختلف في المونديال القادم.
هذا وستتواصل المباريات الودية لتجهيز «الأخضر» لمونديال 2022، إذ سيخوض 6 مباريات ودية دولية؛ 3 منها في شهر أكتوبر القادم؛ الأولى أمام مقدونيا يوم 22، والثانية امام ألبانيا يوم 26، والثالثة أمام هندوراس يوم 30، وستقام المباريات على ملعب استاد آل نهيان في أبوظبي، والمباريات الثلاث الأخرى في شهر نوفمبر القادم أمام آيسلندا (الأحد) 6 نوفمبر، والثانية ضد بنما (الخميس) 10 نوفمبر، ويختتم ودياته بلقاء كرواتيا (الأربعاء) 16 نوفمبر، وستقام المباريات على ملعب استاد محمد بن زايد في أبوظبي.
رينارد يطالب اللاعبين بتكثيف الجهود الفنية
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