اخبار الرياضه السعوديه أمير الشمالية بالنيابة يتسلم شعلة «الأولمبياد»

محمد بن مسعود - الدمام - تسلم أمير منطقة الحدود الشمالية بالنيابة الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، أمس (الأحد)، شعلة دورة الألعاب السعودية 2022، وذلك في حديقة برج المياه وخط الأنابيب التابلاين بمدينة عرعر، بحضور مدير جولة شعلة الألعاب السعودية المهندس تركي مهرجي وأعضاء الفريق، وذلك في إطار جولتها الترويجية بمشاركة عدد من الرياضيين والمتطوعين والمتطوعات وشباب وفتيات المنطقة.

وسلّم سموه الشعلة إلى اللاعب الدولي السابق نواف التمياط ثم تسلمتها الدكتورة ميساء السويلم في شارع الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، ثم حمل الراية عبدالعزيز الشمري، وابتسام العنزي، ومفرح الحازمي.

ونوه الأمير سعود بن عبدالرحمن بالدعم الكبير من لدن القيادة الحكيمة للقطاع الرياضي، ما انعكس إيجاباً على تحقيق قفزاتٍ نوعية في الأصعدة كافة، مؤكداً أن دورة الألعاب السعودية في دورتها الأولى تشكل قفزة نوعية في مسيرة الرياضة، وخطوةً أولى في طريق تأسيس جيل قادر على المنافسة في الدورات الأولمبية.

وكانت «الشعلة» قد انطلقت من مدينة الرياض يوم (الأحد) الماضي في رحلة تهدف لقطع مسافة 3500 كم، في جميع أنحاء المملكة، للترويج للقيم الإيجابية للألعاب السعودية، ونقل رسالة سلام وصداقة إلى المجتمع طوال المسيرة، ومنح جميع أفراد المجتمع فرصة مشاهدة الشعلة والمشاركة في الاحتفاء برمزيتها الإنسانية، حيث تتضمَّن زيارة 57 معلماً شهيراً في جميع أنحاء المملكة، استعدادًا لانطلاق أكبر حدث رياضي سعودي.