اخبار الرياضه السعوديه سنوقع مع راعٍ طبي كبير

محمد بن مسعود - الدمام - كشف مدير الاحتراف في نادي الوحدة المهندس فراس مؤذن أن ناديه بصدد التوقيع مع راعٍ طبي كبير للنادي في جميع الألعاب. وقال في تصريح خاص لـ«عكاظ» إن هناك منافسة بين رعاة طبيين عدة وإن أكثر من راعٍ سعى ليكون الراعي الطبي الرسمي للنادي.

وتطرق مؤذن للحديث عن مباراة فريقه الماضية أمام الهلال قائلاً: «إن المباراة الكبيرة التي جمعت الوحدة مع الهلال حامل اللقب والذي يلعب على أرضه وبين جمهوره كانت صعبة من دون أي شك، ولكن رغم قساوة النتيجة إلا أنها ستكون أكبر دافع للفرسان لتحقيق المزيد من التحضير الجيد بعد فترة التوقف».

وأضاف: «الأداء كان فيه العديد من الجمل التكتيكية خلال الشوط الأول والهجمات المختلفة من هنا وهناك، ولكن من وجهة نظري عودتنا بعد التوقف ستكون أفضل بكثير بمشيئة الله، فالفريق بحاجة إلى مزيد من الانسجام في دوري روشن الذي صعد له الموسم الحالي، وأيضاً اكتمال صفوف الفرسان بعودة المصابين ليصبح الفريق بكامل جهوزيته للمنافسة».

وشدد مؤذن على أهمية تكاتف الجمهور ودعمه والوقوف مع ناديهم، فنحن في بداية الدوري، حيث لا يزال الطريق طويلاً، مؤكداً أن إدارة النادي لا تألو جهداً في سبيل إرضاء الجمهور الكبير العاشق للوحدة.