عبدالله صالح كامل رئيساً لغرفة مكة

محمد بن مسعود - الدمام - انتخب أعضاء مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة رجل الأعمال الشيخ عبدالله صالح كامل رئيساً لمجلس الإدارة للدورة الـ21 والتي تمتد لأربع سنوات قادمة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس (الأحد)، فيما تم اختيار سلطان أزهر نائباً ومصطفى رجب نائباً ثانياً.

وجاء اختيار عبدالله كامل، نظراً لخبراته الطويلة في المجال التجاري، ولدرايته العريقة في المجال الاقتصادي، خصوصاً في مكة المكرمة، إذ يترأس، مجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة.

ويتوقع أن يواصل الشيخ عبدالله صالح كامل إنجازات الغرفة التي حققتها في الفترة الماضية، نظراً لممارسته العمل التجاري لفترة طويلة في شركة دلة البركة، مع رئاسته شركة سناد القابضة (عسير سابقاً) المدرجة في سوق الأسهم، إضافة لكونه رئيس مجلس إدارة مؤسسة عكاظ للصحافة والطباعة والنشر.

وعُرف عنه مواجهة التحديات لمواكبة الحاضر، ما دفعه لمواصلة العمل الدائم للبحث عن كل جديد، وتعوّد على تذليل الصعاب أمام فريقه، وبذل الغالي والنفيس لدعم التطوير بسخاء دائم، وتحفيز منقطع النظير، ليخلق لكل من هم حوله مناخاً يمكنهم من العمل بإبداع.

يُذكر أن وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي عيّن أخيراً 6 أعضاء لمجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة، بينهم سيدتان، ليشكلوا رفقة الأعضاء المنتخبين الستة السابقين عضوية مجلس الإدارة للدورة الـ(21)، التي ستقود أعمال الغرفة خلال السنوات الأربع القادمة.