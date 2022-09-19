فريق سعودي يكتشف تركيبة لعلاج السكري: سريع وفعال وثابت

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

كشفت مرفت المصطفى، وكيلة كلية الصيدلة الإكلينيكية في جامعة الملك فيصل في الأحساء، عن كواليس اكتشاف تركيبة جديدة طورها فريق سعودي لمعالجة مرضى السكري.

نسبة نزول السكري سريعة:

وأكدت المصطفى، خلال تصريحات إلى برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، أن العلاج سريع ونسبة نزول السكري ستكون سريعة، كما أنه فعال وثابت، متابعة أن العلاج يعتمد على النانو التكنولوجي؛ ولهذا يتميز بسهولة وصوله إلى الهدف.

مقاومة العلاج:

ولفتت إلى أن مقاومة العلاج ستكون قليلة جدًّا، وفريق البحث يهتم بتطوير العلاج وتطوير الأدوية، موضحةً أن التقنية تمتاز بالسرعة وأنها آمنة، وجميع الأطباء يتمنون معالجة السكري وإنقاذ الأشخاص المريضة، ونسعى للانتهاء تمامًا من إجراءات الحصول على براءة الاختراع خلال أربعة أشهر