“التجارة”: وضع العلم وصور القيادة على الملابس والبروش لا يعد “مخالفة”

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أكدت وزارة التجارة، أن الملابس والبروش التي تحمل صور القيادة وعلم المملكة وشعار الدولة لا تُعد مُخالفة، لكن المُخالفات الممنوعة هي وضع الأعلام والصور على المنتجات التي يتم التخلص منها بشكل سلبي.

وأوضحت الوزارة، أن استخدام الشعارات والصور في الفيديوهات ونشرها ليس ممنوعاً وغير مُخالف.

ولفتت إلى أن المأكولات والحلويات ونحوها مسموح بها ولا تُعد مخالفة لكن المخالفات الممنوعة هي وضع الأعلام والصور على المنتجات التي قد تُمتهن.

يذكر أن وزارة التجارة قد أوضحت سابقاً أن بيع وعرض علم وشعار المملكة وصور القيادة ليس مخالفاً، وأن الممنوع فقط هو وضعها على بعض المنتجات.



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Source akhbaar24

