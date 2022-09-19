بدء أعمال الدورة الـ48 لمؤتمر العمل العربي في القاهرة

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بدأت في القاهرة، مساء الأحد، أعمال الدورة الـ 48 لمؤتمر العمل العربي بمشاركة أصحاب المعالي وزراء العمل ورؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية في 21 دولة عربية، وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية.

ورأس وفد المملكة في الاجتماع معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين.

ودعا فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر التي ألقاها نيابة عنه معالي وزير القوى العاملة المصري حسن شحاته الدول العربية لإعطاء العمل العربي المشترك أولوية ليكون نموذجاً مشرفاً لحضارة عريقة، قادراً على الاستمرار في بناء المستقبل، في ظل التحديات والمتغيرات المتلاحقة على المستوى الدولي.

وأكد ضرورة الإسراع لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي والتحرك نحو وحدة الصف فى سبيل النهوض والتطور والمعرفة والإبداع والابتكار.

وألقى معالي الدكتور أبوثنين كلمة خلال الجلسة العامة للمؤتمر أعرب فيها عن جزيل الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية الشقيقة رئيساً وحكومةً وشعباً على دعم مسيرة العمل العربي المشترك بميادينه ومستوياته كافة، كما قدم شكره لمدير عام منظمة العمل العربية على جهوده ومساعيه للارتقاء بهذه المنظمة منوها بتقريره المقدم في دورة هذا العام.

وتطرق معاليه في كلمته إلى مبادرات منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تطوير سوق العمل ومن أبرزها وحدة استشراف العرض والطلب لسوق العمل، ومبادرة مسرعة المهارات.

وكُرِم خلال المؤتمر معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل ضمن رواد العمل العرب، وذلك نظير الدور البارز الذي أثرى العمل العربي بمجالاته كافة سواءً على الصعيد الوطني أو العربي.

ومن المقرر أن يناقش المشاركون في المؤتمر الذى تستمر فعالياته حتى 25 سبتمبر الجاري عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي، بعنوان (الاقتصاد الرقمي وقضايا التشغيل)، كما سيتم خلال اللجان المنبثقة عن المؤتمر مناقشة بند حول الذكاء الاصطناعي وأنماط العمل الجديدة وبند رقمنة أنظمة الحماية الاجتماعية وحوكمتها، إضافة إلى استعراض تقارير الدول بشأن تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية.

الجدير بالذكر أن منظمة العمل العربية هي إحدى منظمات جامعة الدول العربية، وأُنشئت في عام 1965م، وتُعد أول منظمة عربية متخصصة تعنى بشؤون العمل والعمال على صعيد الوطن العربي.

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Source almnatiq

