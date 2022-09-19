︎
.
المناطق_متابعات
ردت شركة المياه الوطنية، على استفسار حول مدى إمكانية تحديد تكلفة توصيل المياه للعقار قبل تسجيل الطلب.
وأوضحت الشركة، أن رسوم “توصيلة مياه” مُتغيرة لأن التكلفة تعتمد على عدة أمور منها مساحة الأرض، لذلك لا يمكن احتسابها إلا بعد تسجيل الطلب.
ونوهت إلى أنها ليست طرفاً في العلاقة التعاقدية بين المالك والمُستأجر، وبالتالي لا تدخل في هذه العلاقة ما لم يكن هناك ربط إلكتروني متكامل مع نظام إيجار.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر “المياه الوطنية”: رسوم توصيل المياه في العقارات “مُتغيرة” لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.