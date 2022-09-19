أميرة ويلز تلتقي مع سيدة أوكرانيا الأولى في قصر بكنجهام

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التقت أميرة ويلز البريطانية مع أولينا زيلينسكي، سيدة أوكرانيا الأولى، في قصر بكنجهام اليوم الأحد، عشية الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث.
ستمثل أولينا زيلينسكي أوكرانيا في غياب زوجها الرئيس فولوديمير زيلينسكي غدا الاثنين خلال مراسم الجنازة بكنيسة وستمنستر آبي بمشاركة العشرات من زعماء العالم والملك تشارلز وبقية أفراد العائلة المالكة البريطانية.
حصلت كاثرين وزوجها وليام على لقب أميرة وأمير ويلز بعد أن تولى تشارلز والد وليام العرش قبل عشرة أيام.
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Source akhbaar24
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