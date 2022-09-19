دراسة تكشف مفاجأة..كيف يؤثر «فيسبوك» على صحة الإنسان العقلية

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كشفت دراسة جديدة، نشرتها المجلة الاقتصادية الأمريكية، عن أن تفاقم الحالات النفسية بين الشباب الجامعي يرجع إلى استخدام موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وبحسب وكالة “سبوتنيك”، أكدت الدراسة أن طلاب الجامعات الذين لديهم حسابات على الموقع أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بنسبة 7%، وأكثر عرضة بنسبة 20% للإصابة بالقلق.

البيانات الطبية حصل عليها معدو الدراسة من جامعات “هارفارد” و”كولومبيا” و”ستانفورد” و”ييل”، حيث تم طرح “فيسبوك” فيها لأول مرة بشكل متقطع في عام 2004.

وبرغم مئات الدراسات التي تظهر وجود علاقة بين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتدهور الصحة العقلية، فإن معدي الدراسة الجديدة يؤكدون أن منهجيتهم الفريدة سمحت لهم بتأكيد هذه النتيجة.

يقول روي ليفي، أستاذ جامعي شارك في الدراسة: “اليوم كما نعلم، نحن نتعرف جميعاً إلى منصات التواصل الاجتماعي جيداً، وهي تخلق الغيرة، ويجد المستخدمون صعوبة في فهم أن ما يرونه على الإنترنت لا يعكس الواقع بالضرورة”.

وتابع قائلا: “أي رؤى من الممكن أن تقدمها هذه الدراسة أو غيرها حول ما وراء هذا الاتجاه، ستكون ذات قيمة كبيرة للمجتمع”.

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Source almnatiq

