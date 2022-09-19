“المياه الوطنية”: رسوم توصيل المياه في العقارات “مُتغيرة” لهذا السبب

︎

.



ردت شركة المياه الوطنية، على استفسار حول مدى إمكانية تحديد تكلفة توصيل المياه للعقار قبل تسجيل الطلب.

وأوضحت الشركة، أن رسوم “توصيلة مياه” مُتغيرة لأن التكلفة تعتمد على عدة أمور منها مساحة الأرض، لذلك لا يمكن احتسابها إلا بعد تسجيل الطلب.

ونوهت إلى أنها ليست طرفاً في العلاقة التعاقدية بين المالك والمُستأجر، وبالتالي لا تدخل في هذه العلاقة ما لم يكن هناك ربط إلكتروني متكامل مع نظام إيجار.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

