رئيس هيئة الأركان الأمريكية يطلب من قواته الاستعداد.. ماذا يحدث؟

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وجه رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية مارك ميلي، للجيش الأمريكي المتمركز في أوروبا مطالبا إياهم بـ “الحفاظ على أعلى درجات الاستعداد” على خلفية الوضع في أوكرانيا.

وقال المسؤول الأمريكي: “يتوجب علينا جميعا الحفاظ على درجة عالية من الاستعداد”، مؤكدا أن كلماته لا تشير في رأيه، إلى وجود أي تهديد متزايد.

وأضاف : “في حالة الحرب، لا تعرف ما الذي يمكن حدوثه.. الوضع يمكن أن يتغير … يجب أن نراقب بعناية رد فعل روسيا على ذلك”.

يذكر أن تصريحات ميلي جاءت خلال زيارة قام بها إلى قاعدة عسكرية في بولندا تضم جنودا أمريكيين، بالتزامن مع تصاعد حدة التوتر والاقتتال في أوكرانيا.

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Source almnatiq

