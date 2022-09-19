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إزالة 10 ملايين م2 تعديات في 3 أشهر - #عاجل

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أزالت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية، تعديات على أراضٍ حكومية على مساحة قدرت بمليون متر مربع، وذلك بعد رصد تعديات ومخالفات بلدية، استوجب اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

وأعلنت الأمانة خلال أغسطس الماضي عن رصد أراض تجاوزت مساحتها 10 ملايين متر مربع شكلت تعديا على الممتلكات العامة خلال 3 أشهر، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية حيال الإحداثات وتأمين الموقع، تمهيدا لاستكمال أعمال الإزالة ورفع الأنقاض.

إزالات في أغسطس

2 AUG

إزالة تعديات على أرض حكومية بمساحة مليون م2 بنطاق بلدية ذهبان الفرعية

3 AUG

إزالة تعديات على أراض حكومية بمساحة مليون م2 بنطاق بلدية ذهبان الفرعية

3 AUG

استعادة أرض حكومية بمساحة 10.356 آلاف م2 على طريق الكورنيش بنطاق بلدية أبحر الجنوبية الفرعية

5 AUG

استعادة أراضٍ حكومية بمساحة تتجاوز 3 ملايين م2 خلال 3 أشهر

8 AUG

استعادة 3.9 ملايين م2 من الأراضي الحكومية خلال ثلاثة أشهر

10 AUG

إزالة أنشطة إيواء شاحنات شكلت تعديات على مساحة 183 ألف م2

8 AUG

إزالة تعديات على أراض حكومية في جدة، من بينها أكثر من مليون م2 في أبحر الشمالية

31 AUG

استعادة أراضي حكومية بمساحة 22 ألف م2 بنطاق بلدية أم السلم الفرعية

22 AUG

إزالة مخالفات وتعديات على أراضٍ حكومية بمساحة 19.800 م2 بنطاق بلدية الجنوب الفرعية


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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