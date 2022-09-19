إزالة 10 ملايين م2 تعديات في 3 أشهر - #عاجل

وأعلنت الأمانة خلال أغسطس الماضي عن رصد أراض تجاوزت مساحتها 10 ملايين متر مربع شكلت تعديا على الممتلكات العامة خلال 3 أشهر، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية حيال الإحداثات وتأمين الموقع، تمهيدا لاستكمال أعمال الإزالة ورفع الأنقاض.
إزالات في أغسطس
2 AUG
إزالة تعديات على أرض حكومية بمساحة مليون م2 بنطاق بلدية ذهبان الفرعية
3 AUG
إزالة تعديات على أراض حكومية بمساحة مليون م2 بنطاق بلدية ذهبان الفرعية
3 AUG
استعادة أرض حكومية بمساحة 10.356 آلاف م2 على طريق الكورنيش بنطاق بلدية أبحر الجنوبية الفرعية
5 AUG
استعادة أراضٍ حكومية بمساحة تتجاوز 3 ملايين م2 خلال 3 أشهر
8 AUG
استعادة 3.9 ملايين م2 من الأراضي الحكومية خلال ثلاثة أشهر
10 AUG
إزالة أنشطة إيواء شاحنات شكلت تعديات على مساحة 183 ألف م2
8 AUG
إزالة تعديات على أراض حكومية في جدة، من بينها أكثر من مليون م2 في أبحر الشمالية
31 AUG
استعادة أراضي حكومية بمساحة 22 ألف م2 بنطاق بلدية أم السلم الفرعية
22 AUG
إزالة مخالفات وتعديات على أراضٍ حكومية بمساحة 19.800 م2 بنطاق بلدية الجنوب الفرعية
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