سياحة بيئية في 4 محميات - #عاجل

علمت «دوت الخليج» أن هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية بصدد تنفيذ مشاريع لتفعيل السياحة في 4 محميات تابعة لمحمية الملك سلمان الملكية، والتي تمتد على مساحات شاسعة في 4 مناطق، وهي «منطقة تبوك، ومنطقة حائل، ومنطقة الحدود الشمالية، ومنطقة الجوف»، وذلك لإبراز المقومات الطبيعية والبيئية والثقافية، وتنمية السياحة البيئية في تلك المحميات.

فعاليات بالمحميات

1- مغامرات النفود

فعالية لمدة خمسة أيام بهدف إبراز المقومات الطبيعية والبيئية والثقافية بمحمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، ويقدم بها نماذج من الفعاليات والأنشطة المعبرة عن طبيعة وبيئة وثقافة المنطقة والفعاليات الترفيهية المتنوعة الأخرى، بهدف تنمية السياحة البيئية وإبراز اهتمام المحمية بالبيئة والثقافة والسياحة البيئية.

منطقة تبوك

منطقة حائل

منطقة الحدود الشمالية

منطقة الجوف

2- وادي السلف

فعالية لمدة خمسة أيام، بهدف إبراز المقومات الطبيعية والبيئية والثقافية بمحمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، ويقدم بها نماذج من الفعاليات والأنشطة المعبرة عن طبيعة وبيئة وثقافة المنطقة، والفعاليات الترفيهية المتنوعة الأخرى، بهدف تنمية السياحة البيئية وإبراز اهتمام المحمية بالبيئة والثقافة والسياحة البيئية.

منطقة الحدود الشمالية

المدن

جديدة عرعر

رفحاء

طريف

عرعر

3- مكشات الطبيق

تتطلع الهيئة إلى التعاقد مع شريك للعمل على تفعيل وترويج محمية الطبيق وإبراز جمال المنطقة وما تحتويه من كنوز بيئية يفتخر بها أهالي المنطقة، وآثار تعود لآلاف السنين الماضية، كما تعتزم الهيئة إقامة أنشطة التجول في خط سير داخل المحمية، وتوفير تجربة ثرية وممتعة، وإقامة فعالية مكشات الطبيق في داخل المحمية، تتضمن تطوير تجربة متكاملة فريدة من نوعها لمحبي الاستكشاف، ويهتم المشروع في تكوين صورة ذهنية جيدة عن المحمية، ودور هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية في المحافظة على الطبيعة والحيوانات البرية والتوازن البيئي، ويتضمن المشروع مسارين: مسار المكشات ومشاهدة التضاريس المختلفة، ومسار الحياة الفطرية ومشاهدة الحيوانات البرية التي تتميز بها المنطقة.

منطقة الجوف

المدن

فعيراء الطبيق

4 - حرة الحرة

تتطلع الهيئة إلى التعاقد مع شريك للعمل على تفعيل وترويج محمية حرة الحرة، وإبراز جمال المنطقة وما تحتويه من كنوز بيئية يفتخر بها أهالي المنطقة تعود لآلاف السنين الماضية، كما تعتزم الهيئة إقامة أنشطة التجول في خط سير داخل المحمية، وتوفير تجربة ثرية وممتعة، وإقامة فعالية اكتشف حرة الحرة في داخل المحمية، تتضمن تطوير تجربة متكاملة فريدة من نوعها لمحبي الاستكشاف، ويهتم المشروع في تكوين صورة ذهنية جيدة عن المحمية، ودور هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية في المحافظة على الطبيعة والحيوانات البرية، والتوازن البيئي، ويتضمن المشروع مسارين بطول (70) كيلو مترًا لكل مسار من الجهتين الشرقية الجنوبية والجهة الشمالية الجنوبية.

منطقة الحدود الشمالية

المدن

طريف