دمج وإلغاء فصول تقل عن 15 طالبا - #عاجل

حددت وزارة التعليم آلية التعامل مع الفصول الدراسية التي يقل عدد طلابها عن 15 طالبًا، وذلك بحسب التوصيات التي انتهت إليها اللجنة الرئيسية للخطط الدراسية والمناهج بالوزارة.

ووجهت اللجنة وفقًا لما انتهت إليه من توصيات، إلى عدم الإبقاء على أي فصل يقل عدد الطلاب به عن 15 طالبًا أو طالبة، على أن يعتبر الـ15 طالبًا حالة استثنائية للفصول التي قل العدد بها هذا العام، وليست قاعدة لفتح فصول جديدة، على أن يكون العدد الأدنى للفصول الجديدة 25 طالبًا.

الواقع الفعلي

وأجازت التوصيات، دمج الفصول ذات الأعداد القليلة سواءً داخل المدرسة أو مع مدارس أخرى، مع السماح بنقل المسار إلى مدرسة أخرى مع ضمان ألا يقل عدد الطلاب في الفصل الواحد عن 25 طالبًا أو طالبة، ونقل أو تحويل أي تجهيزات خاصة إلى المدرسة الجديدة، ونبهت اللجنة إلى أنه لا يسمح باستبدال المسار التخصصي بمسار تخصصي آخر.

ويتعين على إدارات التعليم الرفع بتقرير حول الواقع الفعلي للمدارس بنهاية الشهر الحالي، مرفقًا به المدارس والأعداد والتحديات والدعم المطلوب.

عهد وأثاث

يذكر عن عدد من المناطق التعليمية، بدأت منذ وقت مبكر، في ضم عدد من المدارس التي ينطبق عليها ضوابط الدمج، عبر مجموعة من الإجراءات، ومن ضمنها استكمال إجراءات إخلاء المبنى الحكومي للمدرسة المضمومة، وتحديد مدى صلاحيته للاستفادة منه وتشغيله، واستكمال إجراءات إخلاء المباني المستأجرة وتسليمها لمالكها وفق الإجراءات النظامية، واستلام الختم الرسمي للمدرسة المضمومة ونقل العهد والأثاث والاستفادة منه حسب الاحتياج، والاستفادة من الأثاث والتجهيزات المدرسية بالمدارس المضمومة حسب الاحتياج مع ضرورة متابعة تأمين وسائل نقل آمنة للطلاب والطالبات، وتحديث بيانات المدارس المضمومة.

إجراءات داخل المدرسة أو مدارس أخرى

- دمج الفصول ذات الأعداد القليلة.

- السماح بنقل المسار إلى مدرسة أخرى.

- ألا يقل عدد الطلاب في الفصل الواحد عن 25 طالبًا أو طالبة.

- نقل أو تحويل أي تجهيزات خاصة إلى المدرسة الجديدة.

- لا يسمح باستبدال المسار التخصصي بمسار تخصصي آخر.

- يتعين على إدارات التعليم الرفع بتقرير حول الواقع الفعلي للمدارس.

- استكمال إجراءات إخلاء المبنى الحكومي.