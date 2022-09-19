شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح صادم.. رئيس أهلي جدة "السابق": أوقفت صفقة نارية لـ الهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجر إداري أهلي جدة السعودي "السابق" العديد من التصريحات النارية، مشيرًا إلى أنه السبب الأول في إيقاف صفقة قوية كانت قريبة للغاية من الانضمام إلى صفوف الهلال سابقًا.

عبد الإله مؤمنة يتسبب في فشل صفقة قوية للهلال

وبحسب ما أوردته صحيفة "الرياضية" السعودية في الساعات الأولى من اليوم الإثنين الموافق 19 من سبتمبر الجاري، فإن "مؤمنة" أكد على تسببه في فشل صفقة هيثم عسيري إلى الهلال.

وجاء ذلك بعدما استطاع مؤمنة كشف مخطط نادي الهلال في الحصول على خدمات لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي "خلال فترة رئاسته".

وتمكن مؤمة من التجديد للدولي السعودي، متمكنًا من قطع الطريق على زعيم آسيا في الحصول على خدمات نجم الراقي.

وأكد رئيس الأهلي السابق أن إدارة المؤج الأزرق توصلت إلى إتفاق بشكل كامل مع اللاعب، ولكن استطاع مؤمنة ومجلس إدارته استطاعوا الحفاظ على جهوده.

رحيل عبد الإله مؤمنة عن إدراة أهلي جدة

تولى مؤمنة رئاسة أهلي جدة في فبراير عام 2020، وتنحى من رئاسة الراقي بعد فترة متوسطة استمرت لـ440 يومًا، شهدت العديد من الأحداث المثيرة والنارية داخل القعلة الأهلاوية، والتي بدورها أدت لقرار استقالته.

ويستمر التذبذب الإداري بالنادي الأهلي السعودي، حيث شهدت تلك الفترة العديد من الإداريين الجُدد، آخرها وليد معاذ الذي عُيّن قريبًا.

وفي سياق آخر هبط الأهلي إلى دوري يلو السعودي 2022/2023، بعدما انهى دوري المحترفين في النسخة الماضية محتلًا المركز الـ 15 برصيد 32 نقطة، بعد أداء متراجع من لاعبي الفريق طوال الموسم الماضي.

موقف الأهلي في جدول ترتيب دوري يلو السعودي للمحترفين 2022/2023

يقع الراقي في المركز السادس من جدول ترتيب دوري يلو السعودي في نسخته الجارية برصيد 8 نقاط، وجاء ذلك بعدما حقق لاعبو الفريق انتصارين، وهزيمة، وتعادلين منذ انطلاق الموسم الجديد 2022/2023.

الجدير بالذكر يقع الأهلي ضيفا على جدة في ديربي ناري يوم الأربعاء الموافق 5 من أكتوبر القادم، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري يلو 2022/2023، والتي تنطلق في الساعة السابعة والربع بتوقيت القاهرة، والثامنة والربع بتوقيت مكة المكرمة.