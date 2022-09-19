شكرا لقرائتكم خبر عن أنشيلوتي يدخل تاريخ ريال مدريد من أوسع أبوابه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح ريال مدريد بقيادة كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الفوز على نظيره نادي أتليتكو مدريد خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأمس والموافق 18 سبتمبر.

نتيجة مباراة ريال مدريد وأتليتكو في الدوري الإسباني

وفاز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف وحيد خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأمس على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

أنشيلوتي يسجل إحصائية رائعة مع ريال مدريد

ونقدم لكم متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز احصائية رائعة لكارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد.

ونجح أنشيلوتي في التفوق على لويس مولوني، ذلك كأكثر مدرب قاد الملكي، حيث احتل المرتبة الخامسة برصيد 184 لقاء.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد رفع رصيده إلى النقطة 18 في صدارة ترتيب الدوري الإسباني وبفارق نقطتين عن غريمه التقليدي نادي برشلونة.