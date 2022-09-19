شكرا لقرائتكم خبر عن خلاف بين جارسيا وإدارة النصر.. تعرف على السبب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وفجرت العديد من التقارير الصحفية خلال الساعات القليلة الماضية عن احتمالية خوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لقاء تجريبي، استعدادًا لموقعة الاتحاد، المقرر أن تقام في خلال الأيام المقبلة.

ووقعت إدارة نادي النصر السعودي في خلاف مفاجئ مع رودي جارسيا المدير الفني للفريق، بعدما عرضت عليه خوض مباراة تجريبية قبل موقعة الاتحاد.

قبل الكلاسيكو.. جارسيا يوضح موقفه من خوض لقاء تجريبي

ووفقًا لصحيفة الرياضية السعودية، فإن جارسيا أوضح موقفه من خوض العالمي لقاء ودي لبلوغ الاستعدادات القصوى لمباراة الفريق القادمة في دوري روشن السعودي للمحترفين أمام الاتحاد.

طالبًا من إدارة إلغاء تلك الفكرة، خاصة بعد الجهد الكبير الذي بذله لاعبي الفريق خلال معسكر الفريق الماضي في إسبانيا، بالإضافة إلى تعرض العديد من اللاعبين إلى إصابات عضلية خلال الأربع جولات الماضية بدوري روشن السعودي للمحترفين 2022/2023.

موعد كلاسيكو النصر والاتحاد القادم والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يقع الاتحاد ضيفًا على النصر في ختام منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2022/2023.

وتقام المباراة يوم الأحد الموافق 2 من أكتوبر القادم على ملعب مرسول بارك "معقل العالمي"، وتبدأ إنطلاقة ضربة البداية للقاء في الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

وتنقل أحداث الكلاسيكو المرتقب بين النصر والاتحاد عبر شبكة قنوات SSC الرياضية، الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين في نسخته الجارية 2022/2023.

موقف النصر والاتحاد في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

يرتكز الاتحاد في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 10 نقاط، بينا يقع النصر رابعًا للمحترفين برصيد 9 نقاط.

تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2022/2023

نستعرض لكم عبر موقعنا السعودية سبورت فيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وذلك يأتي فيما يلي:-

الأول : الشباب - 12 نقطة

الثاني : الهلال - 12 نقطة

الثالث : الاتحاد - 10 نقاط

الرابع : النصر- 9 نقاط

الخامس : الطائي- 9 نقاط

السادس : التعاون - 8 نقاط

السابع : ضمك - 7 نقاط

الثامن : الرائد - 6 نقاط