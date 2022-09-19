شكرا لقرائتكم خبر عن بقيادة حمد الله.. الكشف التشكيلة المثالية في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل عشاق ومحبي كرة القدم السعودية بصفة خاصة عن التشكيلة المثالية للجولة المنقضية في مشوار الدوري السعودي للمحترفين لهذه النسخة 2022-2023.

الدوري السعودي يسدل الستار عن الجولة الرابعة

وأسدل الدوري السعودي للمحترفين ستاره عن الجولة الرابعة لهذه النسخة والتي شهدت العديد من المفاجآت أبرزها تألق حمد الله وعودة الهلال بقوة.

ملخص الجولة الرابعة في الدوري السعودي للمحترفين

ونقدم لكم في التقرير الآتي أهم ملخصات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لهذه النسخة.

الشباب يواصل التألق في الجولة الرابعة

وشهدت الجولة الرابعة تألق كبير من قبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بقيادة فيسنتي مورينو المدير الفني للفريق.

وأدى تألق الشباب في دوري روشن للمحترفين إلى احتلاله صدارة ترتيب الدوري بالإضافة إلى الأهداف التي سجلها خلال الأربع مباريات.

التشكيلة المثالية في الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين

ونقدم لكم عبر موقعنا المتميز التشكيلة المثالية للجولة الرابعة بعدما كشف عنها الحساب الرسمي للدوري السعودي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وجاءت التشكيلة المثالية للجولة الرابعة على النحو التالي:-



حراسة المرمى: ميلان مياتوفيتش.

خط الدفاع: سعيد المولد، محمد جحفلي، عبدالإله العمري، كونان.

خط الوسط: جونيور، تاليسكا، محمد فوزير، عبدالرحمن غريب.

خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله، دوراتي.

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

1- الشباب: 12 نقطة

4- الهلال: 12 نقطة

3- الاتحاد: 10 نقاط

4- النصر: 9 نقاط

5- الطائي: 9 نقاط

6- التعاون: 8 نقاط

7- ضمك: 7 نقاط

8- الرائد: 6 نقاط

9- الاتفاق: 4 نقاط

10- أبها: 4 نقاط

11- الفتح: 3 نقاط

12- الوحدة: 3 نقاط

13- الفيحاء: 2 نقطتين

14- الخليج: 1 نقطة

15- العدالة: 1 نقطة

16- الباطن: 0 نقاط