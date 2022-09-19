الصين تختبر سيارة طائرة مغناطيسية

محمد بن مسعود - الدمام - بات حلم السيارة الطائرة قريبًا من الواقع، فلم يعُد جزءًا من عالم الخيال العلمي في هوليوود أو في أحد إصدارات أفلام «الأنيميشن»، إذ تجري الصين تجارب فعلية على سيارة تعمل بالقوة المغناطيسية.

وأجرى باحثون صينيون في جامعة ساوثويست جياوتونغ في تشنغدو بمقاطعة سيتشوان، اختبارات على الطريق الأسبوع الماضي لسيارات معدلة والتي تستخدم القوة المغناطيسية لترتفع لنحو 35 ملم فوق سكة حديدية، وفقًا لوكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا).

وجهز الباحثون سيارات السيدان بمغناطيس قوي على أرضيات السيارة، ما سمح للسيارات بالارتفاع فوق شريط سكك حديدية يبلغ طولها حوالي 5 أميال. بينما تم اختبار 8 سيارات في المجموع، وبلغت سرعة إحدى السيارات ما يقرب من 143 ميلًا في الساعة أو 240 كم/‏ساعة، وفقًا للتقرير الذي نقلته «CNBC»، واطلعت عليه «العربية.نت».