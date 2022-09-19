شريف حلمي يلتقي عادل إمام.. «الزهايمر إشاعة»

محمد بن مسعود - الدمام - قال الممثل شريف حلمي إن حوارًا حول تفاصيل الساحة الفنية دار بينه وبين عادل إمام خلال زيارة قام بها لبيت «الزعيم»، في مؤشر إلى عدم صحة معلومات متداولة بشأن إصابته بمرض الزهايمر.

وأوضح شريف حلمي، عبر حسابه الشخصي في «فيسبوك»، أن عادل إمام سأله عن أخبار المسرح وعن أخبار بعض القائمين على الفن في مصر.

وقال إنه جلس مع عادل الإمام برفقة عدد من الأشخاص، ودار نقاش في كل أمور الفن، وتكلم الزعيم حول علاقته بمحمد عبدالوهاب وفاتن حمامة وهيكل ويوسف داود وأحمد راتب وعبدالرحمن الخميسي وعبدالحليم حافظ والريحاني وعلي الكسار وفؤاد المهندس وآخرين. وتابع «الزعيم كان يسترسل في الكلام عن أجمل الذكريات، وهو يشرب الشاي بالحليب كوبًا بعد الآخر، وكانت ضحكاتنا تتعالى وهو لم يتوقف عن المداعبة، وفجأة يسكت قليلًا ثم يقول: (ياه المسرح ده حاجة ممتعة جدًا)، ليتحول حديثنا عن المسرح، ويدافع عن المشاغبين، ويغني لنا أغنية النهاية التي تحضّ على ضرورة الاهتمام بالتعليم».

وقال: «الزعيم عادل إمام يتمتع بذاكرة خصبة وخيال مبدع وتركيز في تفاصيل صغيرة».