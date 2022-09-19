قرد يُداوم مع الطلاب في الصف!

محمد بن مسعود - الدمام - يواظب قرد على حضور الدروس مع الطلاب في مدرسة حكومية في جهارخاند الهندية، وانتشر مقطع فيديو على «تويتر» من قبل المستخدم ديباك ماهاتو، وحصد مئات المشاهدات والإعجابات. وكتب ماهاتو: «في هازاريباج في جهارخاند، يحضر القرد البري في مدرسة حكومية مع الطلاب، دون أن يسبب لهم أذى».
وشوهد القرد جالسًا بشكل عرضي في الصف الخلفي، بينما استمر المعلم في تعليم الأطفال الصغار.
وظهر أيضًا وهو جالس في الصف الأمامي من الفصل. وعلّق بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي على المنشور: «الطالب الجديد في المدرسة».
ولم تعلّق الجهات الرسمية الحكومية، أو أحد المعنيين حول الحادثة، بينما قال آخرون «إن القرد لم يؤذِ أي طفل أو يقوم بسرقات أو ما شابه، هو فقط يجلس ويخرج بعدها مع الطلاب في نهاية الحصة».
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