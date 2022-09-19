مزارع في غزة يكتشف فسيفساء ترجع للعهد البيزنطي

محمد بن مسعود - الدمام - كشف مزارع فلسطيني في غزة بالصدفة عن أرضية من الفسيفساء تؤرّخ للعهد البيزنطي، عليها أشكال مجموعة من الطيور الملونة والحيوانات الأخرى، بعد أن حاول زرع أشجار جديدة في بستان له.
وعثر المزارع سلمان النباهين على هذا الأثر منذ ستة أشهر وهو يعمل في بستان الزيتون الذي يملكه في مخيم البريج.
وقال النباهين إنه حاول أن يتبيّن السبب في أن بعض الأشجار التي غرسها لم تثبت جذورها في التربة كما ينبغي.
وأضاف أنه وابنه شرعا في الحفر للكشف عن السبب، وخلال الحفر ارتطم فأس الابن بجسم صلب شكله غير مألوف.
وتابع النباهين، وهو أب لسبعة أبناء، بينما يجلس بجوار الأثر المكتشف: «بحثت بالإنترنت، فعرفنا أنها فسيفساء تابعة للعهد البيزنطي».
وأوضح أنه يعدّ الأثر المكتشف «كنزًا وأغلى من كنز».
وقالت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية إن الكشف يضم مجموعة من الأرضيات الفسيفسائية وأيقونات حيوانات ورسومات تجسّد الحياة الاجتماعية خلال العصر البيزيطي.
وأضافت الوزارة، في بيان: «ما زال الكشف الأثري في بدايته وننتظر معرفة المزيد من الأسرار والقيم الحضارية».
وتابعت «تعمل الطواقم الوطنية بالشراكة مع خبراء وعلماء آثار دوليين من المدرسة الفرنسية للآثار» لاستكمال الكشف.
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