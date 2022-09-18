شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار أهلي جدة اليوم|عقوبات مشددة على نجم الفريق.. تعرف على السبب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعرض موقع "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز أخبار أهلي جدة اليوم الأحد الموافق 18 من سبتمبر الجاري، وذلك يأتي كالتالي..

نجم الأهلي يرفض المشاركة في مباراة أحد

كشفت العديد من التقارير الصحفية خلال الساعات القليلة الماضية إلى اقتراب إدارة نادي أهلي جدة السعودي من توقيع عقوبة مالية باهظة على نجم الفريق.

يوسف العبدلي يتهرب من مباريات الأهلي

وأبلغ عنبر إدارة الراقي بضرورة اتخاذ موقف صارم ضد الوافد الجديد "يوسف العبدلي"، بعدما رفض بشكل غير مفهوم المشاركة في المباراة التي جمعت الأهالي أمام أُحد.

واستطاع الراقي تدوين فوز مثير على أُحد بعدما ضرب شباك الخصم بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أُقيمت في الأسبوع الخامس بدوري يلو السعودي للمحترفين 2022/2023.

وليد مُعاذ يفشل في تسويق "العبدلي"

وفشلت إدارة الأهلي برئاسة وليد معاذ في تسويق النجم التونسي، الذي تعاقد معه النادي السعودي خلال الإنتقالات الصيفية المنقضية، قادمًا من الاتحاد المنستيري.

وجاء ذلك نظرًا لسوء مستواه الغير المتوقع الذي يظهر به المهاجم التونسي مع الراقي خلال المعسكر الإعدادي للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد 2022/2023.

عقوبات صارمة منتظرة على العبدلي بسبب التهرب من المباريات

وصرح يوسف عنبر "المدير الفني المؤقت لأهلي جدة" في تصريحات تلفزيونية عن رفض العبدلي المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي في مباراة أحد.

مما اشغل الغضب في نفوس مدرب الراقي، وأدى ذلك إلى توقيع إدارة الفريق عقوبات على المهاجم التونسي، بسبب هذا التصرف.

وصرح عنبر: "عندما احتجنا إلى العبدلي.. تهرب اللاعب من المشاركة في مباراة أحد، بشكل غريب".

خطوات قليلة تفضل مدرب الاتحاد السابق عن تدريب الأهلي

أصبح الأهلي قريب للغاية من حسم ملف المدير الفني الجديد للفريق خلفًا للارجنتيني"روبرت سيبولدي"، خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشارت تقارير صحفية عدة إلى أن التشيلي لويس سييرا اقترب من إدارة الراقي، على أن يصل إلى السعودية قريبًا استعدادًا لتولي المهمة.

موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري يلو السعودي للمحترفين 2022/2023

وفي سياق آخر.. من المقرر أن يقع الأهلي ضيفًا على جدة في الأربعاء المواقف 5 من أكتوبر القادم "عقب فترة التوقف الدولي"،

وتقام تلك المباراة ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري يلو السعودي للمحترفين 2022/2023، في الساعة السابعة والربع بتوقيت القاهرة، الثامنة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

موقف الأهلي في جدول ترتيب دوري يلو السعودي للمحترفين 2022/2023

ترتكز كتيبة الراقي في المركز السادس برصيد 8 نقاط فقط لا غير، وجاء ذلك بعدما نجح لاعبو الفريق في حسم فوزين وتعادلين، وخسر في لقاء واحد.