شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة في صفوف الزعيم.. الهلال يستعد لتجديد عقد نجم الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة جديدة داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي بشأن مصير نجم الفريق خلال الفترة المقبلة.

الهلال يحسم مصير نجمه

ويتساءل العديد عن موقف الهلال من تجديد عقد علي البليهي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الهلال يكشف عن موقفه من تجديد عقد البليهي

وأكدت تقارير صحفية أن الهلال يخطط إلى تجديد عقد البليهي خلال الفترة المقبلة من أجل الاستمتاع بوجوده مدة طويلة داخل صفوف الفريق.

تفاصيل تجديد عقد البليهي مع الهلال

وأردفت التقارير أن الهلال يسعى إلى تجديد عقد مدافعه علي البليهي، حتى صيف 2025 من أجل ضمان بقاءه داخل صفوفه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ويسعى الهلال إلى بقاء مدافعه أطول فترة ممكنة من أجل ضمان بقاءه داخل الفريق ومواصلة العمل في الدفاع عن جدران النادي.

موعد مباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي للمحترفين

ويستعد الهلال لملاقاة نظيره نادي التعاون يوم الأحد المقبل والموافق 2 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لهذه النسخة 2022-2023.

ترتيب الهلال في الدوري السعودي للمحترفين

الجدير بالذكر أن نادي الهلال يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 12 نقطة ومتساويًا مع نظيره نادي الشباب صاحب الصدارة لكن بفارق الأهداف.