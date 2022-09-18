شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المثالي للجولة الرابعة في الدوري.. سيطرة للنصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - سيطر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، على التشكيل المثالي في الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

يأتي ذلك وفقًا لما أعلنه الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي، اليوم الأحد، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

التشكيل المثالي للجولة الرابعة في الدوري السعودي

وشهدت التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من بطولة دوري روشن السعودي، تواجد رباعي فريق النصر الأول لكرة القدم، جيسلان كونان، وعبدالاله العمري، وأندرسون تاليسكا، وعبدالرحمن غريب.

كما تواجد المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، والوحيد الذي يمثل العميد في التشكيل المثالي للجولة الرابعة، بعدما تألق أمام الخليج وسجل هدفي الفوز للنمور.